Il Secolo: “Primavera, pari tra Palermo e Spezia. I rosanero penultimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
del grosso

Uno Spezia solido e organizzato esce indenne dal campo del Palermo nella prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2. Come racconta Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, l’1-1 maturato in Sicilia non scalfisce le ambizioni degli aquilotti, che restano pienamente in corsa per i playoff, a soli quattro punti dalla seconda posizione occupata dal Pescara.

La squadra allenata da Claudio Terzi sblocca l’incontro nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Ferrazza, confermando un buon approccio alla gara. Nella ripresa arriva la risposta del Palermo, che trova il pareggio con Di Gregorio, fissando il risultato finale sull’1-1. Un esito che, come sottolinea ancora Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, rispecchia l’andamento complessivo del match.

Il pareggio non ridimensiona le ambizioni dello Spezia, che continua a occupare una posizione di rilievo in classifica. Gli aquilotti dimostrano compattezza e maturità, qualità fondamentali in una fase del campionato in cui ogni punto può fare la differenza, evidenzia Fabrizio Vaccarini del Il Secolo di La Spezia.

Nel post partita spazio anche alle parole di Cristiano Del Grosso, allenatore della Primavera del Palermo. «La squadra ha fatto una buona gara e avrebbe meritato di vincere», ha spiegato il tecnico rosanero. «Nel primo tempo potevamo fare di più, i ragazzi erano un po’ frenati. Affrontavamo una squadra con qualità importanti. Oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti». Del Grosso ha poi aggiunto: «Vedo una mentalità diversa rispetto alla prima parte della stagione. Resta la reazione della squadra e la voglia di vincere. Diremo la nostra con tutti, già dalla prossima gara contro il Cosenza».

Secondo quanto riportato da Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, il punto conquistato a Palermo permette allo Spezia di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo vivo l’obiettivo playoff in un campionato molto equilibrato.

Classifica Primavera 2 (dopo la 1ª giornata di ritorno)

Empoli 34
Pescara 30
Benevento 28
Perugia 27
Spezia 26
Pisa 23
Avellino 23
Ternana 22
Catanzaro 22
Bari 21
Ascoli 19
Cosenza 19
Monopoli 18
Salernitana 17
Palermo 13
Crotone 6

Prossimo turno

Benevento-Ascoli
Cosenza-Palermo
Empoli-Crotone
Perugia-Catanzaro
Pescara-Bari
Salernitana-Pisa
Spezia-Avellino
Ternana-Monopoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
f5c6ae6a-9ae4-4cfe-a4f4-65f3150060e5

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo femminile

Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026