Il Secolo: “Primavera, pari tra Palermo e Spezia. I rosanero penultimi”

Uno Spezia solido e organizzato esce indenne dal campo del Palermo nella prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2. Come racconta Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, l’1-1 maturato in Sicilia non scalfisce le ambizioni degli aquilotti, che restano pienamente in corsa per i playoff, a soli quattro punti dalla seconda posizione occupata dal Pescara.

La squadra allenata da Claudio Terzi sblocca l’incontro nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Ferrazza, confermando un buon approccio alla gara. Nella ripresa arriva la risposta del Palermo, che trova il pareggio con Di Gregorio, fissando il risultato finale sull’1-1. Un esito che, come sottolinea ancora Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, rispecchia l’andamento complessivo del match.

Il pareggio non ridimensiona le ambizioni dello Spezia, che continua a occupare una posizione di rilievo in classifica. Gli aquilotti dimostrano compattezza e maturità, qualità fondamentali in una fase del campionato in cui ogni punto può fare la differenza, evidenzia Fabrizio Vaccarini del Il Secolo di La Spezia.

Nel post partita spazio anche alle parole di Cristiano Del Grosso, allenatore della Primavera del Palermo. «La squadra ha fatto una buona gara e avrebbe meritato di vincere», ha spiegato il tecnico rosanero. «Nel primo tempo potevamo fare di più, i ragazzi erano un po’ frenati. Affrontavamo una squadra con qualità importanti. Oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti». Del Grosso ha poi aggiunto: «Vedo una mentalità diversa rispetto alla prima parte della stagione. Resta la reazione della squadra e la voglia di vincere. Diremo la nostra con tutti, già dalla prossima gara contro il Cosenza».

Secondo quanto riportato da Fabrizio Vaccarini su Il Secolo di La Spezia, il punto conquistato a Palermo permette allo Spezia di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo vivo l’obiettivo playoff in un campionato molto equilibrato.

Classifica Primavera 2 (dopo la 1ª giornata di ritorno)

Empoli 34

Pescara 30

Benevento 28

Perugia 27

Spezia 26

Pisa 23

Avellino 23

Ternana 22

Catanzaro 22

Bari 21

Ascoli 19

Cosenza 19

Monopoli 18

Salernitana 17

Palermo 13

Crotone 6

Prossimo turno

Benevento-Ascoli

Cosenza-Palermo

Empoli-Crotone

Perugia-Catanzaro

Pescara-Bari

Salernitana-Pisa

Spezia-Avellino

Ternana-Monopoli