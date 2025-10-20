Giornale di Sicilia: “Joronen fa miracoli, Brunori non riesce ad incidere. Le pagelle di Palermo-Modena”

A firmarle è Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia: il Palermo di Inzaghi resta imbattuto ma frena ancora. Il migliore è Joronen, autore di due parate decisive. Segre segna, Bereszynski rovina tutto con un autogol.

Joronen 7

Legge la Divina Commedia nel tempo libero, ma soprattutto legge le conclusioni degli avversari. Bravo su Gliozzi, superbo su Pyythia. L’autogol di Bereszynski gli spezza l’imbattibilità casalinga.

Pierozzi 6,5

Sempre più a suo agio da terzo di difesa. Preciso nelle diagonali e attento nei tempi d’intervento, si concede anche qualche sortita offensiva.

Peda 6

Duello fisico con Gliozzi, che gli crea qualche grattacapo, ma nel complesso regge.

Ceccaroni 6,5

Parte con qualche rischio, poi cresce e contribuisce anche in avanti con l’unico tiro in porta della ripresa.

Diakité 6

Più ordinato del solito, ma soffre le accelerazioni di Zampano. Esce per stanchezza e difficoltà in copertura.

Bereszynski 5

L’autogol che regala il pari al Modena pesa come un macigno. Entra e combina un pasticcio evitabile.

Segre 6,5

Primo gol stagionale con un guizzo da attaccante puro. Prima del vantaggio fatica a trovare la posizione e viene ammonito.

Gomes 5,5

Prestazione opaca: poca aggressività, nessun cambio di passo.

Ranocchia 6

Buon primo tempo di sostanza e geometrie, ma cala alla distanza e Inzaghi lo toglie al momento giusto.

Blin 5,5

Doveva dare equilibrio, ma non riesce a contenere gli avversari.

Augello 6,5

Primo tempo da locomotiva: cross a ripetizione, da uno dei quali nasce il gol di Segre. Cala vistosamente nella ripresa.

Palumbo 6

Più trequartista nel primo tempo, mezzala nella ripresa. Corsa e impegno, ma senza guizzi.

Vasic sv

Troppo poco tempo per incidere.

Brunori 5,5

Ancora a secco. Soffre il ruolo ibrido, lontano dalla porta. Un solo tiro, poca fortuna.

Le Douaron 5

Non riesce a tenere un pallone e si isola. Sfiora il gol di testa su corner, ma nulla più.

Pohjanpalo 6

Generoso come sempre. Partecipa all’azione del vantaggio, ma resta troppo isolato.

Allenatore Inzaghi 6

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, parte con idee offensive e il rientro di Ranocchia per dare qualità. Dopo il vantaggio, però, la squadra si sgonfia e i cambi non incidono: anzi, l’ingresso di Bereszynski è fatale.

Arbitro Chiffi 6

Dirige con discreta sicurezza, senza episodi controversi. Solo qualche fischio discutibile, ma nulla di rilevante.

Un Palermo che — sottolinea ancora Butera sul Giornale di Sicilia — mostra solidità ma poca brillantezza, e che dovrà ritrovare ritmo e lucidità se vuole puntare alla vetta.