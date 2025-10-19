Giornale di Sicilia: “Palermo-Modena, le probabili formazioni”

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tutto pronto al “Renzo Barbera” per il big match tra Palermo e Modena, in programma oggi alle 15 e trasmesso in diretta su Dazn e Amazon Prime. Sfida d’alta quota tra due delle squadre più in forma della Serie B: Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Brunori e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, mentre Sottil risponde con il 3-5-2 e la coppia d’attacco Di Mariano–Gliozzi.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Filippo Inzaghi

Formazione titolare:

66 Joronen; 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni; 27 Diakité, 10 Ranocchia, 8 Segre, 3 Augello; 5 Palumbo, 9 Brunori; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 30 Avella, 1 Gomis, 19 Bereszynski, 72 Veroli, 6 Gomes, 28 Blin, 17 Giovane, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 31 Corona.

MODENA (3-5-2)

Allenatore: Alberto Sottil

Formazione titolare:

1 Chichizola; 20 Nieling, 28 Adorni, 77 Tonoli; 98 Zanimacchia, 18 Pyyhtia, 16 Gerli, 8 Santoro, 7 Zampano; 23 Di Mariano, 9 Gliozzi.

A disposizione: 22 Pezzolato, 6 Magnino, 3 Ponsi, 5 Sersanti, 33 Cauz, 25 Dellavalle, 17 Massolin, 19 Nador, 10 Caso, 92 Defrel, 11 Mendes.

Arbitro: Chiffi (Padova)

Stadio: Renzo Barbera

Ore: 15.00

Diretta TV: Dazn e Amazon Prime