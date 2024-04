Palermo, Mignani apre la sua era. Nuove gerarchie: salgono le quotazioni di Insigne e Traorè

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile schieramento di Mignani.

Mignani ha svolto il primo allenamento con la casacca del Palermo e ha iniziato a lavorare con quelli che saranno i suoi giocatori. Il tecnico ligure difficilmente apporterà delle modifiche sostanziali al modulo.

Due fattori che non gli permetteranno di sviluppare la sua proposta di gioco, ovvero il 4-3-1-2. Il modulo con il trequartista, infatti, è quello che più di tutto Mignani ha utilizzato negli ultimi anni, con notevoli risultati soprattutto per le punte. Rispetto a Corini, infatti, l’idea di calcio di Mignani è più conservativa in fase di non possesso e meno spregiudicata in fase offensiva e, di conseguenza, tutte quelle che erano le gerarchie stabilite con Corini potrebbero presto essere stravolte.

Ragionamenti che vanno sicuramente nella direzione di Insigne, Traoré, Mancuso e Di Mariano. Il primo praticamente ha giocato con il contagocce questo 2024, a causa anche di qualche acciacco fisico che non gli ha permesso di essere al 100%.

Tuttavia, il modo di intendere calcio di Corini, con gli esterni che dovevano difendere bassi, non esaltava le doti offensive del mancino ex Frosinone. Ma con Mignani le caratteristiche dell’ala potrebbero sposarsi perfettamente.

Stesso discorso può essere fatto per l’ex Milan Traoré, arrivato a Palermo con l’intenzione di guadagnarsi la possibilità, il prossimo anno, di avere maggior spazio in rossonero o, chissà, anche nel Palermo in caso di riscatto.