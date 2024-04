Brunori, il bomber è già nella storia. Ma adesso vuole tornare decisivo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Matteo Brunori e il suo secondo posto nella storia rosanero.

Secondo tra i bomber della storia rosanero e i marcatori di B, ma ora Brunori vuole tornare decisivo. Il terremoto che ha fatto seguito alla sconfitta di Pisa ha parzialmente oscurato l’ennesima prestazione da stropicciarsi gli occhi di Brunori: per lui doppietta e assist, ma soprattutto sorpasso a Radice nella classifica dei bomber rosanero e ulteriore consapevolezza che se il Palermo vuole ambire a giocarsi fino in fondo le sue carte per la Serie A, anche attraverso eventuali play-off, avrà un enorme bisogno di essere trascinato dal suo numero 9.

Troppo spesso nelle ultime settimane il suo apporto realizzativo non è coinciso con un risultato pieno: l’ultima vittoria con Brunori a segno è il 3-0 al Como, in seguito alle quale lui non si è fermato mentre i rosa sì. La firma del capitano è infatti arrivata nel pareggio di Cremona (2-2) e nelle sconfitte con Ternana (2-3), Brescia (4-2) e appunto Pisa (4-3): adesso nel suo mirino c’è la Sampdoria, sperando in un epilogo diverso per regalare una gioia e una speranza al Barbera in occasione del debutto in panchina di Mignani.