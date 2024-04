Palermo, Mignani apre la sua era. Esordio da brividi con la Sampdoria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul primo giorno di Mignani alla guida del Palermo.

Il primo giorno di Michele Mignani da allenatore del Palermo. Il tecnico ieri ha guidato la squadra rosanero nella prima seduta che avvicinerà Brunori e compagni alla gara contro la Sampdoria in programma domani pomeriggio al Barbera. L’allenatore ex Bari, dopo le solite presentazioni e foto di rito, si è subito proiettato all’allenamento, nel quale il gruppo ha svolto un’attivazione ed un lavoro tattico sulla fase di non possesso. Una seduta – sotto lo sguardo attento del sempre presente Rinaudo e del consulente tecnico del CFG Bigon – nella quale hanno iniziato il loro lavoro anche Simone Vergassola, allenatore in seconda, e Giorgio D’Urbano, preparatore atletico, arrivati in rosanero insieme a Mignani.

Conoscere meglio la squadra, lavorare sodo e preparare al meglio il gruppo per uscire dal trend negativo che ha visto il Palermo sconfitto quattro volte nelle ultime cinque partite. Un obiettivo sicuramente non semplice, ma allo stesso stimolante. Tra i compiti da svolgere subito quello di risollevare il morale della squadra, registrare la fase difensiva, troppe volte apparsa leggera e poco equilibrata e anche riaccendere la passione e l’entusiasmo della piazza che, nonostante la classifica non sia delle migliori, spera ancora nel salto di categoria.

La gara contro la Sampdoria di Pirlo, reduce da quattro successi di fila, è la sfida migliore per iniziare a misurarsi e comprendere quali sono realmente gli aspetti da migliorare e quelli nei quali occorre semplicemente limare alcuni dettagli.