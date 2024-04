Palermo-Sampdoria: tifosi tiepidi, la prevendita non decolla

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma in merito alla vendita dei biglietti per Palermo-Sampdoria.

La sconfitta contro il Pisa e in generale il momento negativo con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato e la conseguente crisi in classifica, hanno portato tutta la piazza rosanero a non esaltarsi nemmeno dopo l’arrivo di Mignani.

Fino a ieri sera, infatti, i biglietti venduti erano solamente 5 mila che, a fronte dei 12 mila abbonamenti venduti, porterebbe il Renzo Barbera pieno «solamente» di poco più di 17 mila persone. C’è ancora l’intera giornata di oggi, più la mattinata di domani, per provare a convincere i delusi e gli amareggiati di questa stagione così altalenante.

L’arrivo di Mignani, tuttavia, potrebbe riaccendere la passione dei tifosi che nelle ultime settimane rimproveravano Corini di non riuscire a dare un’identità a una squadra troppo fragile mentalmente.

