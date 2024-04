Sampdoria, Borini: «Palermo? Pronti ad attutire la scossa del cambio allenatore»

Intervenuto nel corso della 25ª edizione di Stelle nello Sport – Il progetto che valorizza lo sport in Liguria, l’ala sinistra della Sampdoria Fabio Borini ha parlato in vista del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sarà una gara forse simile a quella dell’andata, dove il pallino del gioco può averlo forse di più il Palermo, ma noi siamo pronti ad aspettare e attutire la scossa che loro possono avere dal cambio di allenatore. Abbiamo capito che la B può essere sporca e maschia, ma non parliamo ora di percentuali playoff, quelle le faremo a maggio: di certo, quello è il nostro obiettivo, e ogni posizione in più è guadagnata per avere il vantaggio della prima sfida in casa».