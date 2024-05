Playoff serie B Palermo-Venezia: assalto al sito Vivaticket, attese per più di un’ora (FOTO)

Il Palermo ieri ha battuto la Sampdoria nei quarti di finale playoff serie B. I rosanero lunedì alle ore 20:30 affronteranno il Venezia nella gara di andata delle semifinali. Dalle ore 10 di questa mattina al via la vendita dei biglietti con prelazione per gli abbonati che durerà fino alle ore 12.30 di domenica 19 maggio. Il sito ufficiale della rivendita dei tagliandi è stato subito preso d’assalto con gli utenti in coda per più di un’ora.

Playoff serie B. Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi