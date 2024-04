Ag. Pigliacelli: «Mirko è molto dispiaciuto per il momento, vuole arrivare più in alto possibile»

Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Danilo Caravello, agente di Mirko Pigliacelli ha rilasciato le seguenti parole:

«Parte un nuovo ciclo con un nuovo allenatore dopo l’era Corini. L’obiettivo del Palermo e personale è sempre lo stesso: arrivare nella miglior posizione possibile per affrontare i playoff. Speriamo che il periodo peggiore sia alle spalle. Mirko è molto dispiaciuto per il momento, quando non arrivano i risultati, non è un mai una bella situazione. Ora bisogna stare concentrati e pensare a dare il massimo sul campo per ottenere il migliore risultato possibile».