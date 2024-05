Perché non vai a Palermo in prestito? Pep Guardiola consiglia il suo giovane pupillo | Al Barbera diventa re

Il tecnico catalano vuole inviare un gioiellino in rosanero, pronto ad esplodere e prendersi la piazza a suon di gol e grandi prestazioni.

Nonostante il Palermo non è ancora a conoscenza della categoria che affronterà il prossimo anno, la società rosanero ha già iniziato a pensare al futuro. La cosa certa però è una: sia che giochi in Serie B e sia che giochi in Serie C, il club siculo vorrà puntare su un mix di calciatori esperti e giovani talenti, pronti a mettersi in mostra.

Per questo motivo dunque si stanno attenzionando con grande calma diversi profili interessanti sia da un senso che dall’altro. Uno di quelli che sta maggiormente facendo andare su di giri la dirigenza e tutta la piazza è un calciatore che gioca nel Manchester City, grande pupillo di Pep Guardiola.

A quanto pare infatti è stato proprio l’allenatore catalano a consigliare al giovane di trasferirsi in Sicilia con la formula del prestito, in modo da mettersi in evidenza e tornare molto più forte ai Citizens un domani. Nel frattempo l’ambiente palermitano, dopo aver appreso la notizia, è già festante, e non vede l’ora di ammirare il giovane fuoriclasse all’opera al Renzo Barbera.

Da Manchester a Palermo

Il giovane talento del City Kayky potrebbe presto vestire la maglia rosanero, dopo averla già sfiorata nella scorsa estate, con la trattativa che però è svanita solo all’ultimo. Il brasiliano classe 2003 è reduce da una serie di brutti infortuni. In ultimo abbiamo trovato la rottura parziale del legamento crociato del ginocchio, che ancora lo sta tenendo ai box.

Una volta tornato in sesto però il 20enne avrà bisogno di giocare con maggiore costanza sia per tornare in forma dopo i problemi fisici e sia per mettersi in mostra e farsi notare. Dunque tra le opzioni a sua disposizione pare esserci proprio quella del Palermo, dove sarebbe inviato proprio da Pep Guardiola.

Un talento puro pronto ad esplodere in Sicilia

Il talentino, abile a giocare sugli esterni offensivi, è stato prelevato dal Manchester City nell’estate del 2021. Costato 10 milioni di euro, il classe 2003 non è riuscito ancora ad esplodere né all’Etihad e né nelle varie esperienze avute in prestito, anche a causa degli infortuni.

Tuttavia qualora approdasse davvero a Palermo, avrebbe sia il calore enorme di una piazza a stimolarlo, e sia una squadra pronta a coccolarlo nel caso in cui mettesse in mostra le sue grandi doti. Occhio però alla questione passaporto: Kayky non possiede passaporto comunitario e dunque, a causa del regolamento della Serie B, non potrebbe trasferirsi in rosa. Il trasferimento potrebbe dunque concretizzarsi solo in caso di promozione in Serie A. Dunque c’è da attendere…