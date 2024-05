Tuttosport: “Super Diakité. Il Palermo va in semifinale”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che vola in semifinale dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Il Palermo ha brillantemente superato il preliminare dei playoff, mandando in vacanza la Sampdoria con una vittoria entusiasmante. Salim Diakité è stato il protagonista indiscusso della serata, segnando una doppietta che ha permesso ai rosanero di prenotare un posto nella semifinale contro il Venezia. In una partita dominata tatticamente da Mignani, il Palermo ha mostrato superiorità fin dai primi minuti, spingendo la Sampdoria nelle sue trequarti e creando occasioni di gol con una pressione costante.

Strategia Vincente del Palermo

Il piano di gioco di Mignani, con un tridente offensivo composto da Brunori, Insigne, e Soleri, ha funzionato alla perfezione. L’approccio inedito di schierare Brunori e Insigne più larghi e Soleri in posizione più centrale ha disorientato la difesa della Sampdoria. Questo ha permesso al Palermo di creare numerose opportunità, con Brunori che spesso si è liberato sulla fascia per crossare in area, generando pericoli costanti per la difesa avversaria.

Momenti Chiave della Partita

Il Palermo ha imposto il proprio ritmo sin dal fischio d’inizio, con una serie di azioni pericolose che hanno messo in difficoltà la retroguardia della Sampdoria. Diakité ha aperto il punteggio con un colpo da maestro, sfruttando un cross di Brunori, e poi ha raddoppiato nella ripresa su assist di Lund, dimostrando un’ottima intesa con i suoi compagni di squadra. La Sampdoria, nonostante qualche tentativo di reazione, non è riuscita a trovare il bandolo della matassa contro un Palermo determinato e ben organizzato.

Reazioni e Modifiche Tattiche

Dopo il secondo gol del Palermo, Pirlo ha cercato di rivitalizzare la sua squadra con l’inserimento di Stojanovic e Barreca, passando a un 4-2-3-1 per cercare di ribaltare il gioco. Tuttavia, il Palermo ha saputo gestire bene la pressione, anche grazie all’ingresso di Gomes che ha dato maggior sostanza al centrocampo. Stankovic si è distinto con alcune parate decisive che hanno tenuto il risultato sul 2-0 a favore dei padroni di casa.

Conclusione e Prospettive Future

La partita si è conclusa con una meritata celebrazione per il Palermo, con il Barbera che esplode in una festa al triplice fischio. Ora l’attenzione si sposta sulla semifinale contro il Venezia, con la gara di andata programmata per il 20 maggio e il ritorno il 24 maggio. Questa vittoria non solo consolida il percorso di riscatto del Palermo in questa stagione, ma pone anche le basi per un confronto entusiasmante e altamente atteso contro il Venezia nelle prossime fasi dei playoff.