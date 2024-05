Tuttosport: “Palermo-Sampdoria 2-0. Le pagelle”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle pagelle del match vinto dal Palermo contro la Sampdoria.

La partita tra Palermo e Sampdoria ha visto prevalere il Palermo grazie a una performance tatticamente solida. Qui sotto è riportato il riepilogo delle valutazioni dei giocatori di entrambe le squadre:

Palermo (3-4-2-1)

Desplanches: 6 – Una prestazione solida, con interventi sicuri e buona gestione del gioco di piedi.

Graves, Lucioni: 6.5 – Entrambi i difensori hanno mostrato una buona presenza in campo, contribuendo a mantenere la rete inviolata.

Ceccaroni: s.v. (sostituito al 20′ pt) – Uscito presto per infortunio.

Marconi (20′ pt): 6.5 – Ha sostituito efficacemente Ceccaroni, contribuendo alla solidità difensiva.

Diakité: 8 – L’uomo partita con una doppietta decisiva e un contributo costante in fase offensiva.

Ranocchia: 6 (sostituito al 33′ st) – Una prestazione discreta fino alla sua uscita dal campo.

Henderson (33′ st): s.v. – Poco tempo per incidere.

Segre, Lund: 6.5 – Entrambi hanno lavorato sodo in mezzo al campo, supportando sia la difesa sia l’attacco.

Insigne: 5.5 (sostituito al 20′ st) – Sotto le aspettative, non è riuscito a incidere come al solito.

Gomes (20′ st): 6 – Ha portato energia fresca e più controllo a centrocampo.

Soleri: 6.5 (sostituito al 33′ st) – Ha lavorato bene, creando spazi e occasioni.

Di Francesco (33′ st): s.v. – In campo troppo poco per essere valutato.

Brunori: 7 (sostituito al 33′ st) – Importante nel gioco d’attacco, sempre pericoloso.

Mancuso (33′ st): s.v. – Breve apparizione senza particolari acuti.

Allenatore – Mignani: 7 – Ha preparato la squadra in modo eccellente, con scelte tattiche che hanno disorientato la Sampdoria.

Sampdoria (3-4-2-1)

Stankovic: 6.5 – Ha evitato un passivo maggiore con alcune parate decisive.

Piccini, Gonzalez: 5 – Entrambi hanno lottato in difesa, spesso superati dagli attaccanti del Palermo.

Ghilardi: 6 – Il migliore della difesa, ha cercato di tenere il reparto organizzato.

Depaoli: 5 (sostituito al 10′ st) – Non è riuscito a imporsi sulla fascia.

Stojanovic (10′ st): 6 – Ha dato un po’ più di vivacità sul lato destro.

Yepes, Ricci: 6, 5.5 – Prestazioni sufficienti, ma senza brillare.

Kasami (29′ st): s.v. – Troppo poco tempo per lasciare un segno.

Giordano: 5 (sostituito al 10′ st) – Poco incisivo, sostituito presto.

Barreca (10′ st): 6 – Ha cercato di portare energia nuova.

Borini, Esposito: 6, 5.5 – Hanno tentato di creare, ma con scarsi risultati.

De Luca: 5 – Isolato in attacco, non è riuscito a incidere.

Allenatore – Pirlo: 5 – La sua squadra non ha mostrato il carattere necessario, e le scelte tattiche non hanno sortito gli effetti sperati.

Arbitro: Colombo di Como – 6

Ha gestito la partita senza grandi errori, mantenendo un buon controllo del gioco.