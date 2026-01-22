Palermo, Tramoni resta il primo obiettivo per l’attacco. L’offerta del club rosanero

Il conto alla rovescia è iniziato. La prossima settimana sarà quella decisiva per il mercato in entrata del Palermo, di fatto l’ultima utile per chiudere le operazioni pianificate. Il gong finale scatterà lunedì 2 febbraio alle ore 20 e il club rosanero è chiamato a stringere i tempi. Lo scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

In cima alla lista resta Matteo Tramoni del Pisa, indicato come il nome cerchiato in rosso sull’agenda del direttore sportivo Carlo Osti. Il dirigente continua a lavorare con determinazione per provare a portare a termine un’operazione complessa, come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La formula resta quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’architettura contrattuale articolata, che rende la trattativa tutt’altro che semplice ma che il Palermo continua a percorrere con convinzione, secondo quanto riportato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Parallelamente, il club non perde di vista le alternative. Dennis Johnsen della Cremonese resta un profilo monitorato con attenzione, così come Nicholas Pierini del Sassuolo, che rappresenta un’altra opzione valutata dallo staff tecnico. Piste che si scalano gerarchicamente, ma che restano attive in caso di fumata nera sul fronte principale, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Palermo, fiducia totale in Corona: resterà in rosanero fino a fine stagione