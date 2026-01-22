Palermo, uscite e sostituzioni mirate: equilibrio la parola chiave

Il Palermo monitora con attenzione anche il fronte delle uscite, senza però modificare l’impostazione generale del proprio mercato. Eventuali offerte per Diakité verranno valutate con attenzione e senza fretta, in linea con una strategia improntata alla stabilità del gruppo. Lo scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Qualora il laterale maliano dovesse lasciare la Sicilia, il club rosanero prenderebbe in considerazione l’inserimento di un esterno in grado di coprire l’intera fascia, con una spiccata vocazione offensiva. Una scelta che rientrerebbe in un’ottica di sostituzione funzionale, come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Palermo, Tramoni resta il primo obiettivo per l’attacco. L’offerta del club rosanero

Situazione diversa, invece, per il centrocampo. Al momento non sono previsti interventi in quel reparto, salvo occasioni particolarmente favorevoli nelle battute conclusive della sessione. L’orientamento resta quello di intervenire solo davanti a opportunità che possano migliorare realmente l’organico, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Palermo, Tramoni resta il primo obiettivo per l’attacco. L’offerta del club rosanero

L’indirizzo generale del Palermo, fin dall’inizio del mercato, è chiaro: non alterare gli equilibri del reparto se non in presenza di condizioni ideali. Una linea di continuità condivisa da dirigenza e staff tecnico, e confermata ancora una volta da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.