Palermo, fiducia totale in Corona: resterà in rosanero fino a fine stagione

Giacomo Corona resterà al Palermo almeno fino al termine della stagione. Nonostante i numerosi sondaggi arrivati nelle ultime settimane da diversi club di Serie B e Serie C, tra cui Reggiana, Pescara e Juve Stabia, la società rosanero ha deciso di non privarsi del giovane centravanti classe 2004, considerato una risorsa su cui continuare a investire. Lo riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Una scelta chiara, condivisa tra dirigenza e staff tecnico, che rappresenta un segnale preciso anche in ottica progettuale. Corona ha fin qui collezionato sette presenze in campionato, tutte da subentrato, oltre a due apparizioni in Coppa Italia, una delle quali dal primo minuto contro l’Udinese. Occasioni limitate, ma sufficienti per confermare la fiducia del club, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La forte concorrenza nel reparto offensivo, guidato da Pohjanpalo, non ha infatti scalfito la considerazione del Palermo nei confronti dell’attaccante, ritenuto un profilo su cui lavorare e crescere con continuità. Una linea che trova conferma anche nelle parole di Inzaghi, che ha più volte speso attestati di stima per il giovane centravanti, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

L’ultimo segnale concreto è arrivato nel finale della gara contro lo Spezia, quando Corona è stato inserito nei minuti conclusivi contribuendo alla gestione del risultato e al successo della squadra. Un impiego non casuale, che rafforza la convinzione del club di puntare su di lui anche nella seconda parte della stagione. Una strategia ribadita ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che conferma come Corona rappresenti una pedina considerata interna al progetto tecnico del Palermo.