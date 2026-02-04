Repubblica: “Super difesa e attacco vichingo. Ecco il Palermo che punta alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 075512

Con la chiusura del mercato invernale, il Palermo entra nella fase decisiva del campionato di Serie B con una rosa rafforzata in modo chirurgico. Come analizza Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la dirigenza rosanero ha scelto la via della continuità, puntellando ogni reparto senza stravolgere l’impianto costruito da Filippo Inzaghi.

Il tecnico, fedele al 3-4-2-1 sin dall’inizio della stagione, può ora contare su interpreti di categoria superiore, perfettamente integrabili in un sistema già collaudato. Gli arrivi di Giangiacomo Magnani, Rui Modesto e Dennis Johnsen non rappresentano una svolta tattica, ma l’evoluzione naturale di un progetto che guarda apertamente alla promozione, come sottolinea ancora Geraci sulle pagine di la Repubblica Palermo.

La filosofia resta invariata: pressione alta, verticalità immediata e gestione aggressiva degli spazi per soffocare la manovra avversaria. A cambiare sono gli interpreti, più funzionali e completi, capaci di rendere questi principi ancora più efficaci. In difesa, il rientro di Magnani dalla Reggiana alza sensibilmente il livello di una retroguardia già eccellente nei numeri, con appena 14 reti subite. Il centrale classe 1995 porta centimetri, leadership e qualità in impostazione, andando ad affiancare Bani, leader del reparto, e Ceccaroni sul centrosinistra.

Ma la vera forza del Palermo, come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, sta anche nella profondità delle alternative: Bereszynski, Peda e Veroli garantiscono soluzioni affidabili senza abbassare il rendimento complessivo, permettendo a Inzaghi di gestire rotazioni e imprevisti.

Il centrocampo a quattro rimane il motore dell’equilibrio rosanero. La coppia Segre-Ranocchia unisce corsa, interdizione e qualità, mentre sulle corsie Pierozzi e Augello assicurano spinta, assist e presenza offensiva. L’inserimento di Rui Modesto, esterno potente e duttile, amplia ulteriormente le opzioni, offrendo strappi e fisicità sia a destra che a sinistra, con il supporto di elementi come Gomes e Blin per dare maggiore solidità alla mediana.

Il vero salto qualitativo, però, arriva sulla trequarti. Dennis Johnsen è l’innesto che cambia passo: velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità. L’ex Cremonese non sostituisce Palumbo, ma lo completa, creando una coppia complementare capace di scardinare le difese chiuse. Un’analisi condivisa ancora da Geraci su la Repubblica Palermo, che evidenzia come la varietà di interpreti offensivi consenta a Inzaghi di modulare l’assetto anche a gara in corso, coinvolgendo Vasic o Le Douaron per aumentare energia e imprevedibilità.

Davanti, Pohjanpalo resta il terminale offensivo implacabile: 13 gol e una leadership silenziosa che trascina il gruppo. Corona è il suo naturale alter ego, completando un reparto offensivo finalmente profondo e competitivo. Il Palermo ha così completato il mosaico: ora la panchina extralarge e l’alternanza intelligente saranno le chiavi per trasformare questo potenziale in una corsa concreta verso la Serie A.

Altre notizie

Dionisi Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (56) dionisi verre henry insigne squadra

Giornale di Sicilia: “Dionisi, un ritorno senza gloria”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Palermo Bari 1-0 (28) dionisi

Giornale di Sicilia: “Palermo, contro Dionisi si gioca per un record storico”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen si scalda per l’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen entra subito nel vivo: primo allenamento e messaggio ai tifosi. Barbera, fase decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 060638

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen subito titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Giuseppe Bellusci: «Salerno? Era quasi un padre. Sto attraversando un momento difficile, ma non do la colpa al sistema»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
fracchiolla-credits-ac-reggiana-1919-COPERTINA (1)

Reggiana, Fracchiolla fa il punto: «Mercato sostenibile. Magnani? Contenti del suo ritorno a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 054850

Empoli, Fila si presenta: «Questa era la scelta giusta. A Palermo daremo il massimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 054730

Empoli, Candela si presenta: «Qui per crescere. A Palermo senza paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 161259

Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-04 075512

Repubblica: “Super difesa e attacco vichingo. Ecco il Palermo che punta alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Venezia, chi ti prende?”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo brescia (1) castagnini

Gazzetta dello Sport: “Frosinone, la scelta di Koné e la stangata del giudice: squalifica allungata”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Dionisi Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (56) dionisi verre henry insigne squadra

Giornale di Sicilia: “Dionisi, un ritorno senza gloria”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Palermo Bari 1-0 (28) dionisi

Giornale di Sicilia: “Palermo, contro Dionisi si gioca per un record storico”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026