Palermo-Mantova, le quote dei bookmakers

Domenica alle 15:00 il Renzo Barbera sarà il teatro della sfida tra Palermo e Mantova, valida per la 26ª giornata di Serie B. Oltre alle condizioni meteo, anche le quote dei principali bookmakers forniscono un quadro chiaro delle aspettative sulla partita.

Analisi delle quote

Dai dati raccolti dalle principali piattaforme di scommesse, emerge che il Palermo parte favorito. La quota per la vittoria dei rosanero si attesta intorno a 1.75 – 1.80, mentre il pareggio è quotato tra 3.05 e 3.40. Il successo del Mantova è considerato meno probabile, con quote che oscillano tra 4.70 e 5.50.

Quote dei principali operatori:

SNAI: 1 (1.75) – X (3.20) – 2 (5.00)

Betfair: 1 (1.75) – X (3.25) – 2 (5.00)

Admiral Bet: 1 (1.77) – X (3.35) – 2 (4.70)

Betfair Exchange: 1 (1.71) – X (3.05) – 2 (5.01)

Lottomatica: 1 (1.75) – X (3.15) – 2 (5.50)

NetBet: 1 (1.71) – X (3.55) – 2 (5.10)

William Hill: 1 (1.80) – X (3.40) – 2 (4.75)

LeoVegas: 1 (1.75) – X (3.10) – 2 (5.30)

888Sport: 1 (1.78) – X (3.15) – 2 (5.40)

Il Palermo gode di un leggero vantaggio secondo i bookmakers, con una quota stabile intorno all’1.75-1.80 per la vittoria. Il Mantova, invece, è considerato sfavorito, con le sue quote che superano abbondantemente il 5.00. La quota più alta per il segno “2” è offerta da Lottomatica (5.50), mentre chi punta sul pareggio troverà la migliore offerta su NetBet (3.55). Sarà interessante vedere se il campo confermerà i pronostici o ci sarà spazio per una sorpresa.