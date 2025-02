Palermo-Mantova, le previsioni meteo

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00, lo stadio Renzo Barbera sarà il palcoscenico della sfida tra Palermo e Mantova, valida per la 26ª giornata di Serie B. In vista del match, analizziamo le previsioni meteo per la città di Palermo.

Condizioni atmosferiche

Secondo le ultime rilevazioni meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature che oscilleranno intorno ai 15°C durante l’orario della partita.

Dettagli meteo:

Temperatura prevista: 14-15°C

Cielo: Sereno o poco nuvoloso

Vento: Proveniente da NNW (Nord-Nord Ovest) con intensità moderata, tra 13 e 17 km/h

Umidità: Su livelli normali per la stagione

Visibilità: Oltre i 10 km, quindi ottimale per il match

Pressione atmosferica: Intorno ai 1016 hPa

Impatto sul gioco

Le condizioni meteo sembrano favorevoli per un match regolare, senza particolari criticità dovute al vento o alla pioggia. Il terreno di gioco del Renzo Barbera dovrebbe mantenersi in buone condizioni, permettendo ai giocatori di esprimere al meglio il loro calcio. L’assenza di precipitazioni e la temperatura mite renderanno la partita godibile anche per i tifosi sugli spalti.