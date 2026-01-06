Buone notizie per Inzaghi, Bereszynski si allena in gruppo: domenica ci sarà contro il Mantova
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, arrivano segnali incoraggianti per Inzaghi in vista della trasferta di Mantova, con il rientro in gruppo di Bereszynski e il recupero di alcune pedine importanti per l’assetto difensivo rosanero.
Buone notizie per Inzaghi in vista del primo impegno del 2026, in programma domenica a Mantova.
Nel corso dell’allenamento odierno il tecnico ha ritrovato in gruppo il polacco Bartosz Bereszynski, assente nelle gare contro Avellino e Padova a causa di un problema muscolare.
Il difensore ex Sampdoria, nella giornata di oggi, si è allenato regolarmente con il resto della squadra e, salvo imprevisti, domenica sarà almeno tra i convocati. Insieme al polacco torneranno a disposizione Diakitè e Bani, che avevano saltato l’ultimo match del 2025 per squalifica. Per quest’ultimo sarà una gara dal sapore particolare, visto che si troverà di fronte il fratello Cristiano.