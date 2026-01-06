Buone notizie per Inzaghi, Bereszynski si allena in gruppo: domenica ci sarà contro il Mantova

Buone notizie per Inzaghi in vista del primo impegno del 2026, in programma domenica a Mantova.

Nel corso dell’allenamento odierno il tecnico ha ritrovato in gruppo il polacco Bartosz Bereszynski, assente nelle gare contro Avellino e Padova a causa di un problema muscolare.

Il difensore ex Sampdoria, nella giornata di oggi, si è allenato regolarmente con il resto della squadra e, salvo imprevisti, domenica sarà almeno tra i convocati. Insieme al polacco torneranno a disposizione Diakitè e Bani, che avevano saltato l’ultimo match del 2025 per squalifica. Per quest’ultimo sarà una gara dal sapore particolare, visto che si troverà di fronte il fratello Cristiano.