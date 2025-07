Palermo-Manchester City, ora è ufficiale: il 9 agosto al Barbera l’“Anglo-Palermitan Trophy” per celebrare i 125 anni del club

È arrivata l’ufficialità: sabato 9 agosto alle ore 21.00 il Palermo ospiterà il Manchester City al “Renzo Barbera” per un’amichevole di prestigio che porta il nome di “Anglo-Palermitan Trophy”, organizzata in omaggio alle origini inglesi del club rosanero. Un evento storico, comunicato ufficialmente dalla società, che segna un punto di svolta nell’estate calcistica siciliana.

Un video, uno spoiler: il Palermo sfida il Manchester City al Barbera

Il match rappresenta il primo grande appuntamento stagionale per la squadra di Filippo Inzaghi, appena rientrata dal ritiro in Valle d’Aosta, e sarà anche il modo migliore per presentarsi ai tifosi nella suggestiva cornice dello stadio di Viale del Fante. Un test di alto livello contro uno dei top club mondiali, reduce dalla partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

L’incontro con il Manchester City, club della stessa galassia City Football Group, sarà anche una tappa simbolica nel cammino verso il 125° anniversario della fondazione del Palermo, nato ufficialmente il 1° novembre 1900 con il nome Anglo Palermitan Athletic & Football Club, sotto la guida del primo presidente Edward De Garston e del primo capitano George Blake, entrambi inglesi e ricordati nel Palermo Museum.

Riccardo Bigon, Global Football Technical Director di CFG, ha sottolineato il valore tecnico e culturale della partita:

«È con grande orgoglio che annunciamo questo storico incontro tra due Club del CFG. Da un punto di vista tecnico offre un’importante opportunità per la preparazione, ma ha anche un significato culturale profondo, legato alle radici inglesi del Palermo. Questa sfida entusiasma entrambe le tifoserie».

La vendita dei biglietti inizierà a breve, con una fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025/2026. Tutti i dettagli saranno comunicati su palermofc.com nei prossimi giorni.