Palermo-Manchester City, nuove disponibilità di biglietti da venerdì: curva ospiti riservata ai tifosi rosanero

Cresce l’attesa per l’Anglo-Palermitan Trophy, l’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City in programma sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. Il club rosanero ha annunciato che a partire dalle ore 16.00 di venerdì 1 agosto verranno sbloccate nuove disponibilità di biglietti in tutte le aree dello stadio, compreso l’anello superiore del settore ospiti, che per l’occasione sarà riservato ai tifosi del Palermo.

I tagliandi saranno acquistabili fino ad esaurimento disponibilità esclusivamente attraverso:

il sito ufficiale Vivaticket;

i punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera).

Prezzi dei biglietti – Tariffa “Intero”:

Curve (compresa la curva ospiti riservata ai locali): 28 euro

Gradinata Superiore: 40 euro

Gradinata Inferiore: 50 euro

Tribuna Laterale: 80 euro

Tribuna Centrale: 100 euro

Tribuna Centralissima: 150 euro

Biglietti omaggio per le associazioni di volontariato

Il Palermo FC ha inoltre riservato un contingente di biglietti gratuiti per tutte le associazioni di volontariato del territorio, con priorità a quelle impegnate nelle politiche per l’infanzia e i giovani. I tagliandi saranno validi per accedere all’anello inferiore del settore ospiti.

Le richieste potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 di venerdì 1 agosto alle ore 23:59 di martedì 5 agosto. Ogni associazione potrà richiedere fino a 30 biglietti, prevedendo un accompagnatore maggiorenne ogni 5 minorenni.

Le domande andranno inviate via email a info@palermofc.com con oggetto:

Richiesta omaggi nome associazione | Palermo-Manchester City

Nel corpo del messaggio sarà necessario includere una breve descrizione dell’associazione e allegare:

lo statuto dell’associazione;

un file Excel con i dati anagrafici dei partecipanti (nome, cognome, luogo e data di nascita).

Le richieste incomplete o fuori termine non saranno prese in considerazione. Il club valuterà le richieste in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I biglietti gratuiti saranno inviati entro due giorni dalla gara, in modalità digitale, all’indirizzo email da cui è stata inviata la richiesta. L’accesso allo stadio sarà consentito esibendo il biglietto su smartphone o in formato cartaceo, insieme a un documento di identità originale e in corso di validità.