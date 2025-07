Flachi: «Palermo tra le favorite, ma occhio anche a Bari e Spezia. Samp? Spero si rilanci»

Nel cuore dei tifosi blucerchiati, Francesco Flachi occupa un posto speciale. Con 110 gol, è uno dei bomber più amati nella storia della Sampdoria, dietro solo a Vialli e Mancini. Oggi, a margine di un’intervista concessa a TuttoB.com, l’ex fantasista ha parlato del prossimo campionato cadetto, esprimendosi anche sul Palermo e sulle ambizioni della sua ex squadra.

«Mi auguro che la Samp abbia fatto tesoro degli errori commessi l’anno scorso», ha dichiarato Flachi. «Partire bene darebbe slancio e restituirebbe fiducia all’ambiente». A proposito del cambio in panchina e dell’arrivo di Donati, Flachi ha ricordato il passato comune con lui: «Massimo ha fatto molto bene a Legnago, ha personalità e ambizione. Può fare bene, l’importante è che i giocatori lo seguano».

L’ex attaccante ha speso parole anche per i suoi ex compagni oggi allenatori in B: «Possanzini mi ha impressionato con il Mantova, Sottil ha carattere e con il Modena può rifarsi, mentre Dionigi ha fatto un gran lavoro a Reggio Emilia».

Sul Bari ha commentato: «Caserta è un ottimo tecnico, può fare bene in una piazza esigente come quella. Gytkjaer e Moncini sono buoni giocatori di categoria, se ben serviti possono risolvere parecchi problemi».

Flachi ha poi espresso un’opinione anche su Pagliuca, passato all’Empoli dopo il ciclo vincente alla Juve Stabia: «Arriva in una piazza importante. Ha dimostrato il suo valore, credo che l’Empoli possa fare un ottimo campionato».

Infine, alla domanda su quale sia la squadra da battere, Flachi non ha dubbi: «Ci sono tante pretendenti: le tre retrocesse, il Palermo, lo Spezia e lo stesso Bari. E voglio sperare che nel lotto possa infilarsi anche la Samp. Me lo auguro per la piazza e l’ambiente… Ma è già il terzo anno in B, e si sa: più passa il tempo, più diventa difficile risalire».