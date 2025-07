«Amunì!» – Anche Jacopo Segre saluta la fine del ritiro rosanero a Châtillon

Dopo Jérémy Le Douaron, anche il capitano Jacopo Segre ha voluto celebrare la fine del ritiro del Palermo con un post su Instagram. Il centrocampista ha scritto semplicemente: «Ritiro concluso. Amunì», riprendendo lo slogan che accompagna la campagna abbonamenti del club.

La parola «Amunì» – che in siciliano significa «andiamo» – è ormai un simbolo d’identità e appartenenza per tutta la tifoseria rosanero. Il messaggio di Segre, con fascia da capitano al braccio, rilancia entusiasmo e compattezza in vista della nuova stagione.

Il Palermo si prepara ora alla sfida di prestigio contro il Manchester City, in programma il 9 agosto al Renzo Barbera.

