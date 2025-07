«Andiamo a Palermo!» – Il Manchester City accende l’attesa per l’amichevole del 9 agosto

Un video di pochi secondi, ma sufficiente a far esplodere l’entusiasmo dei tifosi rosanero. Nathan Aké e Tijjani Reijnders, protagonisti di un contenuto virale pubblicato sui canali ufficiali del Manchester City, hanno confermato con entusiasmo la loro partecipazione all’amichevole in programma il 9 agosto allo stadio Renzo Barbera, dove il City affronterà il Palermo in una sfida internazionale di prestigio.

«Andremo a Palermo la prossima settimana?» chiede Aké. Reijnders non ha dubbi: «Sì, non posso aspettare di andare in Sicilia. Lo stadio sembra fantastico». Un botta e risposta carico di energia, che si chiude con un deciso «Andiamo!» mentre entrambi si preparano alla partenza.

Il video, rilanciato anche dai profili social del Palermo FC, ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e contribuendo a rendere sempre più attesa quella che si preannuncia come una grande giornata di sport. Non solo calcio, ma spettacolo e passione in una cornice come quella del Barbera, che si prepara ad accogliere i campioni d’Inghilterra per una notte da ricordare.