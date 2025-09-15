Corriere dello Sport: “Südtirol-Palermo 0-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Come riportato da Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, ecco i voti ai protagonisti della sfida di Bolzano tra Südtirol e Palermo, terminata 0-2 con la doppietta di Pohjanpalo.

Südtirol (3-5-2)

Adamonis 6; Kofler 5, Pietrangeli 6, Masiello 5,5; El Kaouakibi 5 (38’ st Brik sv), Tronchin 5 (18’ st Martini 5,5), Tait 5,5 (18’ st Molina 6), Mallamo 6, S. Davi 5; Pecorino 5 (1’ st Odogwu 5,5), Merkaj 5 (39’ st Italeng sv).
All. Castori 5,5.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6; Peda 6 (10’ st Diakité 6), Bani 6, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6,5, Segre 6, Ranocchia 6,5 (31’ st Blin 6), Augello 6 (31’ st Veroli 6); Le Douaron 6,5 (31’ st Palumbo 6,5), Gyasi 5,5 (19’ st Gomes 6); Pohjanpalo 7,5.
All. Inzaghi 6,5.

Arbitro

La Penna di Roma 6.

