Corriere dello Sport: “Pohjanpalo festa doppia. Il Palermo è implacabile”

Un Palermo maturo e concreto espugna il campo del Südtirol con un secco 0-2, firmato dalla doppietta di Pohjanpalo. Come scrive Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno trovato il primo successo esterno della stagione alla terza giornata, proprio come l’anno scorso, ma questa volta con la consapevolezza di poter guardare con ambizione verso la Serie A.

«Un precoce vantaggio, tenuto stretto fino all’ultimo per poi brindare ai tre punti sempre nel segno di Pohjanpalo», evidenzia Fontana sul Corriere dello Sport. Già al 3’, infatti, Ranocchia batte un corner preciso, Le Douaron appoggia e il finlandese insacca, confermandosi bomber in servizio permanente. Una rete a freddo che ha indirizzato la gara, gestita poi con ordine e personalità dal Palermo. Nel primo tempo, vicino al raddoppio anche Pierozzi, mentre il Südtirol, caduto solo quattro volte in tutto il 2025 prima di questa sfida, ha faticato a trovare varchi.

Come sottolinea ancora Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, nella ripresa la squadra di Castori ha provato a reagire, sfiorando il pari con Pietrangeli sugli sviluppi di un corner. Inzaghi, preoccupato per i due difensori ammoniti, toglie Peda dopo dieci minuti, mentre davanti Gyasi spreca l’occasione del raddoppio. Ma la firma definitiva porta ancora il nome di Pohjanpalo: implacabile nell’approfittare dello spazio concesso, ha chiuso i giochi su assist del neoentrato Palumbo.

Il Südtirol conclude complessivamente 16 volte verso la porta, ma senza mai pungere davvero. «Il Palermo porta a casa tre punti più agevoli di quanto dica il risultato», ribadisce Fontana sul Corriere dello Sport, segnalando un gruppo che sa unire qualità e concretezza. Inzaghi esulta per il primato momentaneo in classifica, consapevole che tra quattro giorni lo attende già la prova del Bari.