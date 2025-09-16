Repubblica: “Pohjanpalo e Le Douaron nuova coppia vincente”

Non solo la vittoria di Bolzano, ma anche un nuovo assetto tattico che ha permesso a Jeremie Le Douaron di riaccendersi. Lo ha sottolineato Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, raccontando come l’attaccante francese, spesso rimasto in ombra nella passata stagione, sia stato rilanciato da Inzaghi dal primo minuto contro il Südtirol.

La sorpresa è stata lasciare in panchina capitan Brunori per tutta la gara, con Le Douaron titolare accanto a Gyasi. «Un dolce problema per Inzaghi» scrive Geraci su Repubblica Palermo, visto che la rosa offre soluzioni multiple in avanti. Il francese ha risposto con una prestazione di grande sacrificio: pericoloso di testa in occasione del primo gol (spizzata decisiva per Pohjanpalo), concentrato sui palloni aerei e sempre utile per aprire spazi.

L’investimento su Le Douaron non era stato da poco: «Monsieur 4 milioni», come ricorda ancora Geraci su Repubblica Palermo, è stato l’acquisto più oneroso del mercato 2024 insieme a Lind del Pisa, pagato più dell’intero budget di quattordici squadre di Serie B. Arrivato dal Brest, dove contribuì allo storico terzo posto e alla qualificazione in Champions League, aveva iniziato bene anche a Palermo, per poi pagare un calo di rendimento e la concorrenza di Pohjanpalo.

Inzaghi lo ha riportato al centro del progetto. «Giocherà chi riterrò più pronto» aveva annunciato alla vigilia, e la scelta è stata ripagata. Le Douaron stesso ha rilanciato la sua ambizione: «La scorsa è stata una buona annata per me, ma so di poter dare di più. Era un nuovo torneo, con una lingua diversa e inizialmente non è stato semplice. Oggi sono ancora più motivato: farò di tutto per il traguardo».

Il calendario aiuterà: cinque partite in poco più di due settimane, dal Bari al Barbera fino allo Spezia, passando per Coppa Italia e trasferte contro Cesena e Venezia. «Occasioni per esplodere definitivamente» conclude Geraci su Repubblica Palermo, e per diventare davvero un punto di riferimento nell’attacco rosanero.