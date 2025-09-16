DJOKOVIC HA DETTO BASTA: l’addio è ufficiale | Non ci sono i presupposti per poter continuare

Djokovic è pronto ad appendere la racchetta al chiodo. Il tennista dà l’addio ufficiale: non ci sono i presupposti essenziali.

Il tennista esploso nel 2006, quando ancora era uno sconosciuto numero 83 del mondo ad Amersfoort, in Olanda, quando vinse la sua prima finale ATP battendo Nicolas Massu, è pronto ad appendere la racchetta al chiodo. Quel successo fu il primo tassello di un cammino straordinario che lo ha portato tra i giganti della storia del tennis.

Nel corso della sua carriera, Djokovic ha conquistato 24 titoli del Grande Slam, un traguardo mai raggiunto prima nel tennis maschile. La sua prima impresa arrivò nel 2008 agli Australian Open, mentre l’ultima nel 2024 allo US Open. Il suo palmarès Slam include 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros, confermandolo come il più completo tra i campioni della sua generazione.

Ciò che rende ancora più impressionante il suo record è la longevità. Novak ha vinto la metà dei suoi titoli Slam dopo i 30 anni, superando per continuità sia Federer che Nadal. In 72 Slam disputati, ne ha vinti 24: un titolo ogni tre tornei giocati. Numeri che certificano una costanza e una tenuta mentale fuori dal comune.

Djokovic è anche l’unico giocatore ad aver raggiunto almeno sette finali in ognuno dei quattro Slam. Ha chiuso quattro stagioni con tre successi nei major, sfiorando il Grande Slam completo nel 2021. Oltre agli Slam, ha scritto la storia anche nei Masters 1000: ne ha vinti 40, cominciando da Miami nel 2007.

La vittoria su Sinner

Alle Nitto ATP Finals, Djokovic è il più vincente di sempre con sette trionfi. Ha lasciato il segno sin dalla sua prima vittoria nel 2008, passando per il dominio a Londra tra il 2012 e il 2015, dove vinse quattro edizioni consecutive. Memorabile il successo contro Federer nel 2012.

Dopo la fase londinese, Djokovic ha brillato anche nelle nuove sedi del torneo. A Torino ha trionfato nel 2022 e nel 2023, diventando campione in tre città diverse. L’edizione 2022 gli ha garantito il premio in denaro più alto mai visto nel tennis, mentre nel 2023 ha vendicato la sconfitta nel girone con Jannik Sinner battendolo in finale.

La decisione

Novak Djokovic, come si può leggere su Sky Sport, salterà il Masters 1000 di Cincinnati, rinunciando per il secondo anno consecutivo all’ultimo grande appuntamento prima degli US Open. La decisione, arrivata dopo il forfait a Toronto, conferma che il serbo affronterà lo Slam di New York senza passare da uno dei tornei più importanti del circuito sul cemento.

Questo stop significa che Djokovic arriverà agli US Open con un lungo periodo di inattività su questa superficie. L’ultimo match giocato sul cemento risale infatti al 31 marzo, nella finale del Masters 1000 di Miami persa contro Jakub Mensik.