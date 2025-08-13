L’infortunio capitato ad Alfred Gomis ha complicato, di parecchio, i piani del Palermo per l’acquisto dell’estremo difensore del Cesena Jonathan Klinsmann. La trattativa per l’arrivo dell’estremo difensore americano era stata intavolata su uno scambio dei cartellini, con il Palermo che avrebbe pagato per il prestito classe ’97 per, poi, riscattarlo nel giugno del 2026, ma ormai è del tutto tramontata.

Per questo il ds rosanero Carlo Osti ha virato, con decisione, su altri obiettivi, uno su tutti lo svincolato classe ’93 Jesse Joronen, con il quale si è già parlato dell’eventuale durata del contrato. In corsa, c’è anche Pierluigi Gollini, in uscita dalla Roma, ma defilato perché il costo dell’operazione è ritenuto troppo oneroso.

Il Palermo ha riattivato, subito dopo l’infortunio di Gomis, con decisione i contatti con l’entourage di Joronen, che era stato cercato anche dal Cesena. All’ex estremo difensore di Brescia e Venezia è stato proposto un contratto annuale con opzione per un altro anno. La destinazione Sicilia è molto gradita dal finlandese, perché ritroverebbe Inzaghi, con il quale ha lavorato nella stagione 2021-2022 al Brescia, e il connazionale Pohjanpalo, suo compagno al Venezia fino allo scorso gennaio.

Sullo sfondo rimane Gollini che, dopo l’arrivo in giallorosso di Devis Vásquez, è stato relegato al ruolo di terzo. Il Palermo su questa operazione è titubante per i costi previsti, ma la Roma sarebbe disposta a contribuire al pagamento dello stipendio.

Intanto contro la Cremonese, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, è pronto Francesco Bardi, che farà il suo debutto ufficiale in maglia rosanero ma non è detto che la margherita dei nomi non possa ampliarsi.