Jurgen Klopp avvistato a Palermo: passeggiata in centro e pizza in una nota pizzeria

Agosto 13, 2025

Palermo ha accolto un ospite d’eccezione. Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool e oggi coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, è stato avvistato nel capoluogo siciliano insieme alla moglie e a un paio di amici.

Il tecnico tedesco, riconosciuto da diversi passanti, si è concesso una passeggiata tra le vie del centro, fermandosi per pranzo ai tavoli all’aperto della pizzeria Biga. Occhiali da sole e cappellino in testa, Klopp non ha esitato a concedersi ai selfie con i fan, prima di salutare e salire a bordo di un pullman turistico per proseguire la visita della città.

La sua presenza non è passata inosservata nemmeno in via Roma, dove è stato visto entrare nel negozio ModWear, suscitando la curiosità di residenti e turisti.

