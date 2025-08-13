Corriere dello Sport: “Palermo, rebus portiere dopo l’infortunio di Gomis”

Il Palermo deve fare i conti con un imprevisto pesante. L’infortunio di Alfred Gomis – come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – apre ufficialmente la caccia a un nuovo portiere titolare. Il senegalese, fermato da una frattura al radio del braccio destro, dovrà restare fuori dalle 6 alle 8 settimane. «Ho già iniziato il percorso riabilitativo con la stessa dedizione che mi ha accompagnato durante la carriera – ha scritto su Instagram – e con il sorriso di chi sa che questi sono incidenti di percorso, mentre i veri problemi nella vita sono altri».

La dirigenza rosanero, come sottolinea il Corriere dello Sport, è già al lavoro per individuare un estremo difensore con lo stesso status di titolare. Le opzioni sono diverse: piace il finlandese Jesse Joronen (32), svincolato dopo l’esperienza al Venezia, e resta nei radar Pierluigi Gollini (30), in uscita dalla Roma e non approdato alla Cremonese. Non tramonta neppure la pista Jonathan Klinsmann (28) del Cesena, già coinvolto in trattative con il club rosanero prima dell’infortunio di Gomis. Più difficile, invece, arrivare ad Adrian Semper (27) del Pisa, valutato circa 3 milioni e considerato titolare fisso dai nerazzurri.

Palermo, Joronen o Gollini per sostituire Gomis: al finlandese proposto un contratto annuale con opzione

In ogni caso, come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non ha fretta: l’obiettivo è scegliere con attenzione. Nell’attesa, il ruolo di numero uno passerà a Francesco Bardi (33), arrivato da svincolato per fare il secondo e pronto a esordire sabato a Cremona in Coppa Italia, con ogni probabilità anche nelle prime giornate di campionato. «Mi sono messo a completa disposizione – ha dichiarato a Torretta – so cosa posso dare ma tutto passa dal lavoro quotidiano. L’obiettivo è non pensare al singolo, ma a un’identità di gruppo».

Sul fronte societario, resta viva l’eco dell’amichevole con il Manchester City, che ha ribadito l’importanza del Palermo nel progetto del City Football Group. «Siamo qui – ha dichiarato Roel de Vries, COO del City Group – per riportare il Palermo ai fasti del passato». Riccardo Bigon, Global Football Technical Director del CFG, ha sottolineato la forza della tifoseria, mentre l’ad rosanero Giovanni Gardini ha ribadito l’attenzione alle infrastrutture: «Uno stadio all’avanguardia è un tassello fondamentale. Euro 2032? Un’opportunità da approfondire».