Corriere dello Sport: “Colpi per Venezia e Samp. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Pescara continua a muoversi sul mercato e guarda con interesse a Silvano Vos, 20 anni, centrocampista di proprietà del Milan e cresciuto calcisticamente nell’Ajax. Come riporta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, il giovane olandese al momento preferirebbe un’esperienza all’estero, ma nei prossimi giorni non si escludono sviluppi. Gli abruzzesi seguono anche Francesco Donati (24) della Ternana, mentre la prima scelta resta Federico Zuccon (22) dell’Atalanta. In uscita, Erdis Kraja (24), poco utilizzato da Vivarini in Coppa Italia contro il Rimini, è sempre in partenza. Da definire anche il nodo del dodicesimo: il portiere Ivan Saio (22) potrebbe lasciare.

Sul fronte Juve Stabia, il club ha chiuso per Alessio Cacciamani (18), esterno in prestito dal Torino, e tratta con decisione con l’Atalanta per il difensore Tommaso Del Lungo (21) e l’attaccante Dominic Vavassori (19), entrambi vicini a un trasferimento in prestito a Castellammare. L’Avellino, pronto a completare il mercato con un difensore, valuta tra lo svincolato Federico Barba (31) e Andrei Coubis (21) del Milan, e pensa al ritorno di Manuel Ricciardi (25) dal Cosenza.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Michael Venturi (26) dal Cosenza per circa 300mila euro, contratto fino al 2028. La Sampdoria ha virato su Simone Pafundi (19) dell’Udinese e sta per chiudere per l’esterno spagnolo Victor Narro (26) del Gimnastic, atteso oggi per visite e firma sul triennale.

Il Mantova è vicino al difensore irlandese Senan Mullen (20) del Torino (prestito), mentre il Monza attende l’offerta giusta dagli Stati Uniti per Mota Carvalho (27), nel mirino del New York FC. Il Frosinone, dopo il grave infortunio al ginocchio di Lorenzo Gori, ha scelto Massimo Zilli (23) per rinforzare l’attacco: accordo già raggiunto con il calciatore.