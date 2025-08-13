Giornale di Sicilia: “Palermo, è subito Bardi «Pronto a fare la mia parte»”

L’infortunio di Alfred Gomis cambia le gerarchie tra i pali del Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà Francesco Bardi a difendere la porta rosanero sabato a Cremona in Coppa Italia, diventando la prima scelta di Inzaghi in attesa dell’arrivo di un nuovo portiere. L’ex Reggiana, arrivato la scorsa settimana da svincolato, ha saltato il ritiro in Valle d’Aosta ma ha subito trovato spazio grazie all’esperienza maturata in 54 presenze in Serie A e 278 in Serie B.

«Per me è un privilegio essere qui – ha dichiarato Bardi al centro sportivo di Torretta – l’accoglienza dei tifosi è stata emozionante e ci ha fatto capire l’importanza che abbiamo verso la città. Dobbiamo trasformare questa responsabilità in carica agonistica». Il portiere, che alla prima di campionato affronterà proprio la Reggiana, suo ex club, ha elogiato il gruppo trovato a Palermo: «Mi sono messo a disposizione dell’allenatore e della società. Voglio essere protagonista, ma prima viene la squadra».

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il 33enne livornese ha scelto Palermo anche per l’ambizione del progetto. Su di lui c’era l’interesse dell’Union Brescia in Serie C, ma la volontà di Carlo Osti e l’obiettivo Serie A lo hanno convinto. «Ringrazio Osti per avermi voluto – ha spiegato – darò il 100% in ogni situazione. Inzaghi è molto esigente e sono d’accordo con lui: si vince con la positività del gruppo».

Bardi ha già assaporato l’atmosfera del “Barbera” nell’amichevole con il Manchester City, anche se da spettatore. Sabato vivrà in campo il calore dei tifosi, con la consapevolezza che in Serie B «ogni risultato è imprevedibile» e che servirà lottare su ogni pallone.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esperienza di Bardi sarà determinante per evitare la girandola di portieri vista nella scorsa stagione, quando si alternarono Gomis, Desplanches, Sirigu e Audero. Con i suoi 33 anni, è il più anziano della rosa e dovrà guidare il reparto in un’annata in cui il Palermo non può permettersi distrazioni se vuole inseguire la promozione.