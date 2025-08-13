Giornale di Sicilia: “Palermo, i quattro nomi per la porta”

Il Palermo è alla ricerca di un nuovo portiere, ma senza decisioni affrettate. Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la strategia della dirigenza rosanero è muoversi con ponderazione, valutando ogni profilo con attenzione per individuare un titolare capace di garantire solidità e continuità. L’infortunio di Alfred Gomis, oltre a rappresentare un episodio sfortunato sul piano sportivo, ha complicato alcune trattative già avviate.

Tra queste, quella con il Cesena per Jonathan Klinsmann: l’operazione, già impostata con Gomis come contropartita, si è arenata con l’indisponibilità del senegalese, spingendo i romagnoli a trattenere il loro numero uno per evitare di dover intervenire a loro volta sul mercato.

Il nome più caldo resta quello di Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1993, svincolato dopo l’esperienza in Serie A con il Venezia. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il suo mix di esperienza internazionale e conoscenza del campionato italiano lo rende uno dei candidati principali. I contatti con l’entourage sono in corso e la sensazione è che il suo profilo resti in pole per ereditare la maglia da titolare.

Non mancano le alternative. Sul tavolo anche il serbo Radunovic del Cagliari, con cui il Palermo ha già in piedi una trattativa per il difensore Veroli. Più defilata, ma suggestiva, la pista che porta a Pierluigi Gollini, in uscita dalla Roma e per il quale i giallorossi potrebbero contribuire all’ingaggio pur di favorire la cessione. In lista figura anche Rui Patricio, esperto portiere portoghese attualmente svincolato dopo un passaggio all’Al Ain e la partecipazione al Mondiale per club.

Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante non si è dato scadenze: l’obiettivo è scegliere con calma e precisione, consapevoli che un investimento mirato tra i pali potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della squadra. Intanto è stato definito il passaggio di Dario Saric all’Antalyaspor.