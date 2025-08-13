Il Resto del Carlino: “Klinsmann al Palermo sfuma. Il Cesena perde 1,8 milioni”

È arrivata ieri l’ufficialità: Gianluca Frabotta, esterno sinistro classe 1999 con trascorsi in Juventus, Frosinone e Cosenza, ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo. Come riporta Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino – Cesena, resta invece Jonathan Klinsmann, destinato a rimanere almeno un’altra stagione in bianconero, a meno di improvvisi sviluppi su piste estere.

Si chiudono così definitivamente gli ultimi spiragli di trattativa con il Palermo. Fino a ieri mattina il Cesena aveva mantenuto aperta la possibilità di una cessione senza contropartite tecniche, dopo che l’infortunio di Alfred Gomis aveva escluso il portiere senegalese dallo scambio. Dalla Sicilia, però, non sono arrivati segnali: la dirigenza rosanero ha virato prima su Pierluigi Gollini della Roma, poi su Jesse Joronen, al quale è stato proposto un contratto annuale che, come sottolinea Il Resto del Carlino – Cesena, sembra vicino alla firma. Klinsmann, in scadenza nel 2026, dovrà ora discutere il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio.

L’accordo con il Palermo avrebbe portato nelle casse bianconere 400mila euro subito e 1,4 milioni il prossimo anno, somme che sarebbero servite a finalizzare rapidamente alcune operazioni in entrata, prima tra tutte quella di Michele Castagnetti dalla Cremonese. Ora sarà necessario attendere altre cessioni, come quelle di Roberto Ogunseye – seguito da Campobasso, Monopoli e Foggia – o di Simone Bastoni.

Come evidenzia Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino – Cesena, sono stati intanto ufficializzati i prestiti di Gianmarco Castorri al Foggia e di Giovanni Perini al Novara. Sul fronte entrate, è definito l’arrivo dal Milan del laterale destro classe 2006 Vittorio Magni, reduce da 16 presenze in Serie C con la seconda squadra rossonera.