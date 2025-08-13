Il Resto del Carlino: “Il Palermo deve affidarsi a Bardi. Il 23 agosto sarà ’Superman’ a difendere i pali dei siciliani dagli attacchi della Reggiana”

Non solo acquisti: anche le operazioni in uscita possono essere decisive per gli equilibri di un club. Come scrive Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, la Reggiana ha ufficializzato ieri tre partenze, due delle quali a titolo definitivo.

Sposito è passato al Trapani (Serie C) in un’operazione che si può considerare uno scambio virtuale con Seculin, nuovo secondo portiere granata. Nahounou, invece, approda al Nancy in Ligue 2: la cessione frutterà circa 75mila euro più eventuali bonus. Considerando che il difensore francese non avrebbe trovato spazio e presenta ancora limiti tattici, si tratta di un affare positivo per il club. In prestito, infine, il centrocampista Tessitori, che giocherà in Serie D con la Folgore Caratese.

Il destino, intanto, ha voluto che alla prima giornata di campionato la Reggiana ritrovi subito un ex: Francesco Bardi. L’attuale portiere del Palermo, come ricorda il Resto del Carlino – Reggio Emilia, sarà titolare al “Barbera” contro la squadra con cui si è congedato da protagonista, nella sfida salvezza di Castellammare di Stabia, quando le sue parate furono decisive. L’infortunio al gomito di Alfred Gomis, titolare designato da Inzaghi, ha infatti spalancato la porta all’ex granata.

Bardi ha chiuso la sua esperienza a Reggio con 68 presenze (66 in campionato e 2 in Coppa Italia) e 17 “clean sheet”. Come sottolinea Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, non sono mancate critiche al suo stile prudente nelle uscite, ma il portiere livornese ha spesso risposto con interventi decisivi, consapevole di non avere il fisico di tanti colleghi moderni.

Ora la Reggiana punta sul giovane Motta, classe 2005, per costruire il futuro tra i pali, ma senza dimenticare chi l’ha difesa nelle ultime stagioni. Certo, chiosa Pioppi, se Bardi contro la “Regia” decidesse di non indossare i panni di “Superman”, in città non se ne lamenterebbe nessuno.