Sky lancia la nuova stagione del calcio: grande offerta, ma ancora senza Serie B italiana

Una copertura senza precedenti, oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta. Sky ha presentato la stagione calcistica 2025/26 con una campagna firmata dal premio Oscar Paolo Sorrentino e Fabio Caressa, che segna il ritorno in palinsesto di Ligue 1 e Bundesliga e conferma le esclusive di Premier League, Champions League, Europa League e Conference League.

Come evidenziato nella presentazione ufficiale, il palinsesto di Sky Sport sarà ricco e variegato: tre partite di Serie A a giornata in co-esclusiva, tutte le sfide di Champions (185 su 203 in esclusiva), Europa e Conference League, la Serie C Sky Wifi, i principali campionati internazionali e le competizioni del calcio femminile.

Tuttavia, anche quest’anno spicca un’assenza importante: la Serie B italiana non sarà nel pacchetto calcio di Sky. La seconda serie nazionale, seguita da milioni di tifosi in tutto il Paese e spesso decisiva per la crescita di giovani talenti, resta fuori dall’offerta, confermando una scelta editoriale che ormai si ripete da più stagioni.

L’assenza della Serie B rappresenta una lacuna significativa per un’offerta che punta a raccontare il calcio “a 360 gradi”, soprattutto per il pubblico legato alle realtà provinciali e ai club che sognano la promozione in A. Il racconto di Sky, dunque, continuerà a concentrarsi sulla massima serie, sui grandi tornei europei e sui campionati esteri, lasciando la cadetteria ad altre piattaforme.

Mercoledì 13 agosto, con la Supercoppa Europea Psg-Tottenham, partirà ufficialmente una stagione che promette spettacolo e approfondimento 7 giorni su 7, ma per gli appassionati di Serie B l’appuntamento resta ancora lontano dai canali Sky.