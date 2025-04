Palermo, Jacopo Segre festeggia 100 presenze in rosanero: “Orgoglioso di questo traguardo”

Un traguardo importante per uno dei volti più amati dello spogliatoio rosanero. Jacopo Segre, vicecapitano del Palermo, ha tagliato il prestigioso traguardo delle 100 presenze in maglia rosanero. Un numero tondo che racconta fedeltà, impegno e continuità in un percorso cominciato nella stagione 2022/2023 e che lo ha visto diventare colonna portante del centrocampo del club siciliano.

Il giocatore ha voluto condividere questo momento speciale attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, dove ha scritto:

“Orgoglioso di questo traguardo”, accompagnando le parole con una foto che lo ritrae sorridente mentre indossa la maglia celebrativa delle 100 presenze, svelata e consegnata al termine dell’ultima gara di campionato.