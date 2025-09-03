Palermo, Inzaghi si gode due giorni di relax

Dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone e in concomitanza con la sosta per le Nazionali, Pippo Inzaghi ha deciso di concedere due giorni di riposo al Palermo. Il tecnico rosanero ha approfittato della pausa per trascorrere momenti di relax in famiglia.

Sui social, Inzaghi ha condiviso una fotografia in compagnia della moglie davanti al suggestivo sfondo della Valle dei Templi di Agrigento, scrivendo semplicemente «Day off» accompagnato dagli hashtag #Famiglia e #Sicilia.

Un’immagine che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi, che hanno risposto con affetto nei commenti, confermando ancora una volta il legame profondo tra l’allenatore e la piazza rosanero.

