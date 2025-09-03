Giornale di Sicilia: “Palermo, strade insanguinate: due giovani morti. Brunori soccorre tifosa, bimbo investito salvo”

Ancora sangue sulle strade di Palermo. Come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia, nella notte tra lunedì e martedì hanno perso la vita Antonio Mazzola (27 anni) e Domenico Schiavo (21). I due viaggiavano in sella a una Kawasaki 650 che, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro il guardrail nel sottopasso di via Belgio. Inutili i soccorsi: l’impatto è stato fatale.

Un episodio che si inserisce in una sequenza drammatica: 22 vittime sulle strade cittadine nei primi otto mesi del 2025, un numero che fotografa l’emergenza sicurezza a Palermo.

Accanto al dolore, però, non sono mancati gesti di grande umanità. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sabato sera dopo Palermo-Frosinone il capitano rosanero Matteo Brunori si è fermato a prestare soccorso a una tifosa rimasta coinvolta in un incidente nei pressi del Barbera. La giovane non ha riportato gravi conseguenze, ma ha voluto ringraziare il bomber con un post sui social.

Sempre Radicini racconta di un altro episodio avvenuto in via Altarello, dove un bimbo di 4 anni è stato investito da una Kia Rio. È stata la stessa conducente, nonostante lo choc, a portare subito il piccolo all’Ospedale dei Bambini. Le condizioni del bambino non destano preoccupazioni.

Due facce della stessa città: il dramma della strada e la solidarietà di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte.

Brunori si ferma dopo l’incidente: gesto che emoziona i tifosi