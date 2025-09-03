Palermo, duello Peda-Diakité: Inzaghi studia le alternative in difesa

L’addio improvviso di Magnani ha ridisegnato le gerarchie della difesa rosanero, aprendo spazio a un ballottaggio che sta prendendo forma giornata dopo giornata. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Peda e Diakité si contendono il ruolo di braccetto destro nella linea a tre completata da Bani e Ceccaroni. Le prime risposte arrivate dal campo fanno ben sperare, mentre sullo sfondo resta la possibilità di inserire un profilo esperto come Bereszynski dal mercato degli svincolati.

Palermo, la difesa ha già due pilastri

Peda, a 23 anni, è stato tolto dal mercato sin dall’inizio del nuovo corso: Inzaghi lo considera un difensore attento e pronto a ritagliarsi spazio da protagonista in Serie B. La sfortuna, però, non lo ha risparmiato. Contro la Cremonese è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro intervento di Pezzella, mentre con il Frosinone ha giocato fuori ruolo da esterno a tutta fascia per rimpiazzare Pierozzi.

Per Diakité, invece, il tecnico ha avviato una vera e propria operazione rilancio. Anche il maliano, scrive ancora Arena sul Giornale di Sicilia, era stato inizialmente messo sul mercato ma ha saputo scalare le gerarchie, approfittando anche delle assenze dei compagni di reparto. Inzaghi lo ha confermato titolare nelle prime uscite, segnale di fiducia e volontà di accompagnarne la crescita.

Il rientro dopo la sosta proporrà nuove scelte: contro il Südtirol, Peda parte leggermente avvantaggiato, ma Diakité può ancora giocarsi le sue carte. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la presenza di compagni esperti come Bani e Ceccaroni può aiutare entrambi a crescere, soprattutto negli aspetti di connessione con gli esterni e nella gestione delle seconde palle.

La strada è ancora lunga e la concorrenza interna potrà stimolare entrambi a migliorare. Con la Serie A come obiettivo, farsi trovare pronti diventa una condizione imprescindibile. Una sfida a due, rimarca Arena sul Giornale di Sicilia, che potrà rafforzare ulteriormente l’organico difensivo del Palermo.