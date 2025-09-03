Palermo, la difesa ha già due pilastri

Il Palermo chiude agosto con la consapevolezza che la propria retroguardia sta già offrendo segnali importanti. Un solo gol subito in tre partite rappresenta non solo un dato statistico, ma un’iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i meccanismi difensivi sono ben oliati e destinati a crescere ulteriormente con il lavoro quotidiano di Inzaghi.

L’arrivo di Bani, scelto da Osti per completare il reparto accanto a Ceccaroni, ha dato equilibrio a una linea a tre che inizialmente sembrava dover fare i conti con alcune incognite. I dubbi sulla tenuta psicologica della squadra dopo i problemi personali del difensore non hanno avuto riscontri: tra Cremonese, Reggiana e Frosinone, la difesa ha risposto con grande compattezza. In 270 minuti il Palermo ha concesso soltanto sette tiri nello specchio, quasi mai realmente pericolosi.

Le prestazioni individuali hanno fatto il resto. Ceccaroni e Bani stanno trascinando il reparto: il primo confermando il rendimento positivo della passata stagione, il secondo ambientandosi subito con esperienza e puntualità. Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come gioco aereo, senso della posizione e lettura delle situazioni siano ormai certezze per i due titolari inamovibili della retroguardia.

Inzaghi, che già a Pisa aveva costruito una promozione sulla solidità difensiva, sembra voler replicare la ricetta anche a Palermo. Con l’apporto costante degli esterni – Augello, Pierozzi e Gyasi – e la determinazione dei centrali, i rosanero guardano al futuro con ottimismo. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attenzione difensiva resta la chiave per puntare con decisione alla Serie A.

Ceccaroni, oltre a essere un leader difensivo, non disdegna sortite offensive: contro il Frosinone è arrivato più volte al tiro, dimostrando di poter essere pericoloso anche in avanti. Bani, invece, non solo ha raccolto l’eredità di Magnani, ma sta aggiungendo quella dose di esperienza da giocatore di categoria superiore che può fare la differenza. Un mix che, come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, rappresenta oggi una delle certezze più solide del Palermo di Inzaghi.