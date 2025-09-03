Giornale di Sicilia: “Palermo al lavoro per il Südtirol, caccia a un portiere svincolato e attesa per Bereszynski”

Il Palermo tornerà oggi ad allenarsi per preparare la sfida di domenica 14 settembre alle 17.15 contro il Südtirol. Un impegno delicato che arriva dopo la sosta, occasione che mister Inzaghi vuole sfruttare per affinare la conoscenza con il gruppo e far assimilare sempre più i suoi schemi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in settimana è previsto anche un test amichevole, a porte chiuse, contro la formazione Primavera.

Il calciomercato si è chiuso ufficialmente due giorni fa, ma il club rosanero resta attivo sul fronte svincolati. L’obiettivo è l’arrivo di un nuovo portiere, dopo il prestito di Di Bartolo alla Nuova Sondrio. Tra i nomi monitorati – spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia – ci sono Lamanna, Marcone, Perucchini e Sepe, ma la lista non si esaurisce qui e restano possibili anche altri profili.

Per quanto riguarda la difesa, l’operazione è strettamente legata all’uscita di Verre, che ha ricevuto alcune richieste dalla Grecia. Il mercato ellenico chiude venerdì 12 e la sua partenza potrebbe sbloccare l’ingaggio di Bereszynski, il jolly difensivo individuato dalla società. Come sottolineato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il futuro dell’ex Sampdoria dipende proprio dal destino di Verre.

Intanto, la partita con il Frosinone ha lasciato in eredità un’ammenda da 2.000 euro al Palermo. La sanzione – ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia – è arrivata «per avere i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel settore di competenza, costringendo l’arbitro a ritardare l’avvio della partita di circa tre minuti».

Infine, lunedì 8 settembre alle ore 12 scatterà la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano. La capienza è fissata a 625 posti, con un prezzo di 17 euro più diritti di prevendita.