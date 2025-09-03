Palermo promosso da Alfredo Pedullà: voto 8 al calciomercato rosanero
Alfredo Pedullà, uno dei volti più autorevoli del calciomercato italiano, ha pubblicato le sue pagelle dopo la chiusura della sessione estiva. Il Palermo ne esce promosso a pieni voti: 8 in pagella, un risultato che lo colloca tra le squadre migliori dell’intera Serie B.
Secondo Pedullà, i rosanero hanno condotto un mercato solido e ambizioso, riuscendo a rinforzare la rosa con innesti di qualità e confermando la volontà di recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato. Un segnale forte, che testimonia la crescita del club e le ambizioni della società.
Per il Palermo, dunque, arriva un’investitura importante da parte di un osservatore esperto e riconosciuto come Pedullà, che non ha esitato a premiare la strategia del club rosanero, promuovendolo tra le migliori realtà cadette.
Di seguito tutti i voti assegnati alle squadre di Serie B da Alfredo Pedullà:
Avellino 6,5
Bari 7
Carrarese 6
Catanzaro 7
Cesena 7
Empoli 7,5
Frosinone 6,5
Juve Stabia 6,5
Mantova 6
Modena 7
Monza 6,5
Padova 5,5
Palermo 8
Pescara 5,5
Reggiana 6
Sampdoria 5
Spezia 6,5
Sudtirol 6
Venezia 6,5
Virtus Entella 6