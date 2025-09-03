Palermo promosso da Alfredo Pedullà: voto 8 al calciomercato rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Alfredo Pedullà, uno dei volti più autorevoli del calciomercato italiano, ha pubblicato le sue pagelle dopo la chiusura della sessione estiva. Il Palermo ne esce promosso a pieni voti: 8 in pagella, un risultato che lo colloca tra le squadre migliori dell’intera Serie B.

Secondo Pedullà, i rosanero hanno condotto un mercato solido e ambizioso, riuscendo a rinforzare la rosa con innesti di qualità e confermando la volontà di recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato. Un segnale forte, che testimonia la crescita del club e le ambizioni della società.

Per il Palermo, dunque, arriva un’investitura importante da parte di un osservatore esperto e riconosciuto come Pedullà, che non ha esitato a premiare la strategia del club rosanero, promuovendolo tra le migliori realtà cadette.

Di seguito tutti i voti assegnati alle squadre di Serie B da Alfredo Pedullà:

Avellino 6,5

Bari 7

Carrarese 6

Catanzaro 7

Cesena 7

Empoli 7,5

Frosinone 6,5

Juve Stabia 6,5

Mantova 6

Modena 7

Monza 6,5

Padova 5,5

Palermo 8

Pescara 5,5

Reggiana 6

Sampdoria 5

Spezia 6,5

Sudtirol 6

Venezia 6,5

Virtus Entella 6

 

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

