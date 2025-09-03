Palermo promosso da Alfredo Pedullà: voto 8 al calciomercato rosanero

Alfredo Pedullà, uno dei volti più autorevoli del calciomercato italiano, ha pubblicato le sue pagelle dopo la chiusura della sessione estiva. Il Palermo ne esce promosso a pieni voti: 8 in pagella, un risultato che lo colloca tra le squadre migliori dell’intera Serie B.

Secondo Pedullà, i rosanero hanno condotto un mercato solido e ambizioso, riuscendo a rinforzare la rosa con innesti di qualità e confermando la volontà di recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato. Un segnale forte, che testimonia la crescita del club e le ambizioni della società.

Per il Palermo, dunque, arriva un’investitura importante da parte di un osservatore esperto e riconosciuto come Pedullà, che non ha esitato a premiare la strategia del club rosanero, promuovendolo tra le migliori realtà cadette.

Di seguito tutti i voti assegnati alle squadre di Serie B da Alfredo Pedullà:

Avellino 6,5

Bari 7

Carrarese 6

Catanzaro 7

Cesena 7

Empoli 7,5

Frosinone 6,5

Juve Stabia 6,5

Mantova 6

Modena 7

Monza 6,5

Padova 5,5

Palermo 8

Pescara 5,5

Reggiana 6

Sampdoria 5

Spezia 6,5

Sudtirol 6

Venezia 6,5

Virtus Entella 6