Corriere dello Sport: “Il Palermo si prepara al tour de force”

Non è il momento di parlare di riscatto, ma di continuità. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo di Filippo Inzaghi resta imbattuto in Serie B e viaggia con numeri importanti: secondo posto solitario e due punti di vantaggio sulle inseguitrici. Una striscia positiva che, in casa rosanero, non si vedeva dai tempi del 2017/18 con Tedino in panchina, quando arrivarono nove gare iniziali senza sconfitte.

Come riporta ancora Vannini sul Corriere dello Sport, la costruzione di questa squadra ha seguito criteri precisi e non può essere messa in discussione per qualche dettaglio da sistemare. Il Palermo è, per natura, «un animale da battaglia»: una squadra che si esalta nel gioco di pressione, nei duelli individuali e nell’intensità. Da qui la necessità di mantenere una condizione sempre brillante e di contare sull’apporto dei subentranti, capaci di incidere in tempi brevi.

Il quotidiano romano evidenzia come il Palermo faccia più fatica a impostare dal basso, ma non cambierà pelle: lavorerà per migliorare geometrie, qualità e ridurre gli errori in costruzione. Tutto questo in attesa che i suoi uomini simbolo, da Palumbo a Brunori, tornino a incidere con continuità.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la trasferta di Catanzaro sarà un passaggio cruciale, anche in vista del doppio impegno casalingo con Monza e Pescara. Il Barbera dovrà tornare ad essere un’arma, non un tabù: «Il campionato si vince con la costanza», ha ribadito Inzaghi, e finora la squadra ha sempre risposto con maturità.