Catanzaro-Palermo, trasferta vietata: rischio chiusura totale del settore ospiti
Brutte notizie per i tifosi rosanero. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Prefetto di Catanzaro ha ufficializzato il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Palermo in vista della gara di sabato. Il provvedimento, motivato dagli «elevati profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità fra le tifoserie», priverà la squadra di Inzaghi del sostegno dei propri sostenitori nella sfida più vicina, geograficamente, per i fan in arrivo dalla Sicilia.
Il Corriere dello Sport sottolinea che nelle prossime ore il divieto potrebbe estendersi anche ai non residenti, con la possibilità di una chiusura totale del settore ospiti. Un’eventualità che rappresenterebbe un ulteriore colpo per il Palermo, costretto a rinunciare all’apporto del pubblico proprio in una fase cruciale della stagione.
Nel frattempo, come evidenzia Vannini sul Corriere dello Sport, in città si respira comunque aria di festa: oggi pomeriggio, al Teatro Politeama, sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai 125 anni del club, un evento che segnerà l’inizio delle celebrazioni ufficiali in vista dell’anniversario del 1° novembre.
Ancora una volta, come conclude Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, la passione rosanero sarà costretta a restare lontana dallo stadio, ma non dal cuore di una città pronta a celebrare la propria storia.