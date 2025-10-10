Giornale di Sicilia: “Bani, lo stop può diventare lungo”

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà fare a meno di Mattia Bani per alcune settimane. Il difensore rosanero si è fermato durante la gara di La Spezia a causa di un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato un’elongazione al flessore della gamba sinistra, un infortunio che lo costringerà a uno stop precauzionale.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini nel Giornale di Sicilia, il club di viale del Fante ha comunicato attraverso una nota ufficiale che il giocatore «ha già iniziato il percorso riabilitativo». Lo staff medico monitorerà giorno per giorno la sua condizione, senza fissare ancora tempi certi per il rientro. L’obiettivo è permettere a Bani di recuperare completamente entro la sosta di novembre, evitando ricadute o rischi inutili.

L’assenza di Bani rappresenta comunque un colpo pesante per la retroguardia rosanero. Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore era diventato un punto di riferimento nella linea arretrata, garantendo solidità e leadership. Ha disputato tutte le partite di campionato fin qui, risultando tra i giocatori più utilizzati da Inzaghi.

In sua assenza, il tecnico rosanero sembra orientato a confermare Patryk Peda, che a La Spezia ha sostituito il compagno con personalità, adattandosi bene nel ruolo di centrale nella difesa a tre. Le sue prestazioni convincenti nelle ultime uscite lo rendono la soluzione più naturale per mantenere equilibrio e compattezza nel reparto arretrato.

Come ricorda ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra è tornata ad allenarsi ieri a Torretta sotto lo sguardo attento di Inzaghi. Buone notizie arrivano anche dall’infermeria: Filippo Ranocchia è sempre più vicino al rientro e potrebbe essere disponibile per la gara con il Modena, anche se il suo impiego dal primo minuto resta da valutare.

Segnali positivi pure da Gomis, che dopo l’infortunio al braccio rimediato in estate durante l’amichevole con il Manchester City, è tornato a lavorare sul campo.