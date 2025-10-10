Modena, entusiasmo alle stelle: festa allo store con Mendes, Nieling e Magnino. “Palermo, siamo pronti”

Come racconta Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino di Modena, l’entusiasmo intorno al Modena continua a crescere di giorno in giorno. La squadra di Andrea Sottil, capolista in Serie B, sta trascinando la città in un clima di euforia che si è manifestato in modo tangibile durante l’incontro di ieri sera allo store gialloblù di via Taglio.

Centinaia di tifosi hanno affollato il negozio per salutare Pedro Mendes, Bryant Nieling e Luca Magnino, accolti come autentiche star. Come scrive Bedoni su Il Resto del Carlino, i tre calciatori non si sono sottratti a foto, autografi e chiacchiere, regalando sorrisi soprattutto ai tanti bambini presenti.

Durante la serata, è stato Mendes a prendere per primo la parola: «Ho visto tanto entusiasmo, non solo qui ma anche allo stadio, che è sempre più pieno. Stiamo facendo bene e sono felice che il pubblico sia contento. Ora ci prepariamo per la prossima sfida: contro il Palermo vogliamo vincere».

Subito dopo ha parlato Bryant Nieling, che ha appena firmato una bandiera olandese portata da un tifoso: «Questo mio primo periodo a Modena è stato bellissimo, anche la città mi piace molto. Contro il Palermo affronteremo un’ottima squadra. Mi impressiona solo la distanza: in Olanda, la trasferta più lunga dura tre ore, qui il viaggio è davvero lungo».

Infine, Luca Magnino, autore di un inizio di stagione di alto livello, ha aggiunto con un sorriso: «Se Pedro mi ha offerto la cena per l’assist di domenica? Ancora no, ma abbiamo una promessa in sospeso. Sono felice per lui: per un attaccante il gol è vita e noi abbiamo due punte forti. Non mi aspettavo di essere il miglior assistman del campionato dopo sette partite, anche se mi piacerebbe segnare qualche gol personale».

Come sottolinea ancora Alessandro Bedoni su Il Resto del Carlino di Modena, il clima che si respira in città è quello delle grandi occasioni: entusiasmo, partecipazione e un senso di appartenenza che riportano il Modena ai fasti di un tempo. Ora, con la trasferta di Palermo alle porte, i gialloblù vogliono confermare il loro primato sul campo, spinti dall’energia del loro pubblico.