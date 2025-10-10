Il Resto del Carlino: “Verso il Palermo. Questo è tutto un altro Modena”

Come analizza Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino di Modena, il percorso del Modena in questo avvio di stagione è il risultato di una crescita evidente, frutto di una programmazione precisa e di scelte mirate sin dall’estate. Ripartire da Andrea Sottil e da un mercato massiccio, impostato su una linea chiara e generazionale, ha permesso ai gialloblù di compiere un salto di qualità che oggi si riflette nei numeri.

Secondo i dati riportati da Alessandro Troncone nel Resto del Carlino, dopo sette giornate i canarini vantano nove punti in più rispetto alla scorsa stagione, la crescita più marcata dell’intera Serie B. Subito dietro si trovano Frosinone (+8) e Carrarese (+6), a conferma di un trend che pone il Modena tra le squadre più solide e continue di questo avvio di campionato.

Come evidenzia Troncone su Il Resto del Carlino di Modena, il Modena non si è presentato ai nastri di partenza per partecipare, ma per competere. Il progetto è ambizioso e mira a inserire la squadra nel gruppo di chi può lottare per i primi posti. I numeri parlano chiaro: 13 gol segnati e solo 3 subiti, a fronte dei 10 realizzati e 10 incassati nello stesso periodo un anno fa. Inoltre, la casella delle sconfitte segna ancora zero, mentre nella passata stagione erano già tre.

La solidità difensiva, l’equilibrio tattico e la continuità di rendimento sono i tratti distintivi della squadra di Sottil, che ha messo in cascina punti pesanti in vista del prosieguo della stagione. Come sottolinea Troncone nel Resto del Carlino, avere un buon margine già a cavallo tra i due gironi può rivelarsi decisivo nel mantenere la competitività nei mesi primaverili, quando i campionati si decidono.

Anche il prossimo avversario, il Palermo, ha mostrato segnali di crescita: quattro punti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con Dionisi in panchina. All’estremo opposto lo Spezia, che ha perso dieci punti rispetto alla stagione precedente, pagando una partenza negativa.

Infine, l’analisi di Alessandro Troncone sul Resto del Carlino di Modena mette in guardia da facili entusiasmi ma evidenzia un dato storico: chi parte bene, spesso resta nelle zone alte fino alla fine. «Non si vuol dire che il Modena abbia un futuro scritto – scrive Troncone – ma chi ben comincia può sperare di rimanere lassù a lungo». E i numeri, per ora, raccontano di un Modena che sta superando nettamente quanto fatto dodici mesi fa.